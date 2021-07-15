Німеччину накрила повінь. Загинули щонайменше 19 людей

На вулицях вирують потоки води, змітаючи автомобілі і обрушуючи будівлі.

За даними інформагентства, наразі відомо щонайменше про 19 загиблих. Зокрема, відомо про двох пожежників, які загинули під час рятувальних операцій. Ще одна людина потонула, а одного чоловіка віднесло потоком води.

Близько 50 людей опинилися в пастці на дахах своїх будинків в очікуванні порятунку.

Поліція розповіла про руйнування шести будинків і зникнення багатьох людей.