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В Германию на лечение отправили раненых украинских военных

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Киев, Вторник 27 июля 2021 16:38
В Германию на лечение отправили раненых украинских военных Фото: в Германию на лечение направили раненых украинских военных (facebook.com/deutschebotschaftkiew)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сегодня, 27 июля, в Германию отправили 15 раненых украинских военных специальным самолетом Бундесвера. Они будут проходить лечение в госпиталях немецкого оборонного ведомства в Берлине, Гамбурга и других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Германии в Киеве.

"Сегодня большой день, потому что самолет Бундесвера транспортирует в Германию раненых украинских солдат", - отметили в дипмиссии.

Украинские военные будут проходить лечение в госпиталях Бундесвера Берлина, Кобленца, Ульма и Гамбурга.

Раненых военнослужащих ВСУ доставит специально оборудованный Airbus A310. Самолет может перевозить больных и раненых на большие расстояния и применяется в Бундесвере для спасательных операций.

"В полете можно проводить интенсивную медицинскую помощь по самым современным стандартам. Помимо шести реанимационных пациентов, в лежачем положении еще можно транспортировать 38 больных", - уточнили в посольстве.

Фото: в Германию на лечение направили раненых украинских военных (facebook.com/deutschebotschaftkiew)

Напомним, за прошедшие сути на Донбассе зафиксировано 15 обстрелов украинских позиций. Ранения получили семь военных.

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