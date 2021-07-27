ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

До Німеччини на лікування відправили поранених українських військових

Новость на русском →
Київ, Вівторок 27 липня 2021 16:38
До Німеччини на лікування відправили поранених українських військових Фото: до Німеччини на лікування направили поранених українських військових (facebook.com/deutschebotschaftkiew)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сьогодні, 27 липня, до Німеччини відправили 15 поранених українських військових спеціальним літаком бундесверу. Вони будуть проходити лікування в госпіталях німецького оборонного відомства в Берліні, Гамбурга та інших.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Німеччини в Києві.

"Сьогодні великий день, тому що літак Бундесверу транспортує до Німеччини поранених українських солдатів", - зазначили в дипмісії.

Українські військові проходитимуть лікування в госпіталях Бундесверу Берліна, Кобленца, Ульма і Гамбурга.

Поранених військовослужбовців ЗСУ доставить спеціально обладнаний Airbus A310. Літак може перевозити хворих і поранених на великі відстані і застосовується в Бундесвері для рятувальних операцій.

"У польоті можна проводити інтенсивну медичну допомогу за найсучаснішими стандартами. Крім шести реанімаційних пацієнтів, в положенні лежачи ще можна транспортувати 38 хворих", - уточнили в посольстві.

Фото: до Німеччини на лікування направили поранених українських військових (facebook.com/deutschebotschaftkiew)

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано 15 обстрілів українських позицій. Поранення отримали сім військових.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Германия раненые
NEWS
Без музики і з кондиціонером: У Києві оновили правила для маршруток
Без музики і з кондиціонером: У Києві оновили правила для маршруток
DAILY
Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Підла війна. Що думають про "перемир'я" в одній з найгарячіших точок Донбасу