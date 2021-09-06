Германия заявила об усилении кибератак из России накануне выборов

"Берлин рассматривает этот неприемлемый подход как угрозу безопасности Германии и процесса демократического волеизъявления, а также как серьезный фактор, который портит двусторонние отношения... настойчиво призываем Россию прекратить эту незаконную кибер-деятельность", - говорится в сообщении.

Указано, что сотрудники безопасности не менее трех раз в этом году информировали Бундестаг о кибератаках иностранных спецслужб на парламентариев.

Так, недавно от кибератак пострадали несколько членов Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

Отмечено, что сейчас проводится тщательное экстренное расследование этого "абсолютно неприемлемого поведения", а власти Германии оставляет за собой право принимать "дальнейшие меры".