Німеччина заявила про посилення кібератак з Росії напередодні виборів

"Берлін розглядає цей неприйнятний підхід як загрозу безпеці Німеччини та процесу демократичного волевиявлення, а також як серйозний фактор, який псує двосторонні відносини... наполегливо закликаємо Росію припинити цю незаконну кібер-діяльність", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що співробітники безпеки не менше трьох разів цього року інформували Бундестаг про кібератаки іноземних спецслужб на парламентаріїв.

Так, нещодавно від кібератак постраждали кілька членів Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН).

Зазначено, що наразі проводиться ретельне екстрене розслідування цієї "абсолютно неприйнятної поведінки", а влада Німеччини зберігає за собою право вживати "подальші заходи".