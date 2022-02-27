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Германия уже завтра начнет поставлять оружие в Украину, - посол

Автор: Артем Горовенко

Германия уже завтра, 28 февраля, начнет поставки оружия в Украину. Также Берлин готовит поставки других видов вооружений, помимо противотанковых средств и "Стингеров".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление посла Германии Анки Фельдгузен в эфире "Украина 24".

"Мы уже, я думаю, завтра будем поставлять Украине противотанковое вооружение и "Стингеры". Мы сейчас работаем над другими вещами, которые сейчас есть в Германии и которые мы можем быстро поставить в Украину", - отметила она.

Напомним, ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила об отказе Берлина от своей позиции, которая препятствовала поставкам оружия Украине. По ее словам, Германия решила развернуться на 180 градусов.

Накануне правительство Германии разблокировало поставки оружия для Украины.

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