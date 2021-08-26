Германия завершила эвакуацию из Афганистана: последний самолет Бундесвера покинул Кабул

Германия завершила операцию по эвакуации своих граждан из Афганистана. Последний самолет Бундесвера с немецкими военными и дипломатами вылетел из Кабула в Ташкент.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу МИД Германии Хайко Мааса.
"Эвакуация завершена, но наша работа продолжается", - добавил он.
По его словам, последний эвакуационный рейс Германии вылетел из аэропорта Кабула 26 августа, на нем вылетели все военнослужащие Бундесвера и сотрудники немецкого посольства, которые находились в Афганистане. Маас уточнил, что из страны эвакуировали более 5,3 тысячи человек.
Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ее страна увеличит гуманитарную помощь для Афганистана.