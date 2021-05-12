Германия запретила WhatsApp собирать данные пользователей

Йоханнес Каспар считает, что попытка компании заставить пользователей согласиться с обновленной политикой - незаконна. Он также обратился к регуляторам в других европейских странах, призвав их ввести аналогичные запреты. Предполагается, что ограничения для мессенджера будут действовать в течение трех месяцев. В свою очередь, в WhatsApp назвали претензии Каспара "неправильными" и отметили, что указ не остановит внедрение новой политики.

Напомним, власти Германии обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является его материнской компанией. Эти данные позволяют узнать больше о человеке, что может, среди прочего, использоваться для настройки таргетированной рекламы.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp больше не будет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. Последнее сокращение поддержки мобильных устройств со стороны мессенджера состоялось в феврале 2020 года.