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Германия запретила WhatsApp собирать данные пользователей

Новина українською → Германия, Среда 12 мая 2021 02:44
Германия запретила WhatsApp собирать данные пользователей Фото: в Германии считают незаконным сбор данных мессенджером (pexels)
Автор: Даша Харченко

Уполномоченный Гамбурга по защите персональных данных и свободе информации Йоханнес Каспар запретил мессенджеру WhatsApp собирать данные пользователей. Мессенджер принадлежит компании Facebook.

Об этом сообщает Bloomberg.

Временный запрет на сбор данных обусловлен новой политикой конфиденциальности.

Йоханнес Каспар считает, что попытка компании заставить пользователей согласиться с обновленной политикой - незаконна. Он также обратился к регуляторам в других европейских странах, призвав их ввести аналогичные запреты. Предполагается, что ограничения для мессенджера будут действовать в течение трех месяцев.

В свою очередь, в WhatsApp назвали претензии Каспара "неправильными" и отметили, что указ не остановит внедрение новой политики.

Напомним, власти Германии обвинили мессенджер WhatsApp в передаче метаданных пользователей социальной сети Facebook, которая является его материнской компанией. Эти данные позволяют узнать больше о человеке, что может, среди прочего, использоваться для настройки таргетированной рекламы.

Ранее сообщалось, что мессенджер WhatsApp больше не будет работать на смартфонах iPhone с операционной системой iOS 9 и ниже. Последнее сокращение поддержки мобильных устройств со стороны мессенджера состоялось в феврале 2020 года.

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