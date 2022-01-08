Германия запретила поставки вооружений в Казахстан, - AFP

На фоне подавления протестов в Казахстане немецкая сторона запретила поставки вооружений в эту страну. Решение принято с учетом политической ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP .

По данным агентства, правительство Германии в субботу запретила экспорт вооружений в Казахстан. Также отмечается, что поставки в эту страну занимают малую часть в немецком экспорте - в прошлом году было выдано всего 25 разрешений на общую сумму около 2,2 млн евро.

AFP отмечает, что запрет был введен также с учетом приказа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по участникам беспорядков.