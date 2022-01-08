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Германия запретила поставки вооружений в Казахстан, - AFP

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Берлин, Суббота 08 января 2022 12:52
Германия запретила поставки вооружений в Казахстан, - AFP Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

На фоне подавления протестов в Казахстане немецкая сторона запретила поставки вооружений в эту страну. Решение принято с учетом политической ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По данным агентства, правительство Германии в субботу запретила экспорт вооружений в Казахстан. Также отмечается, что поставки в эту страну занимают малую часть в немецком экспорте - в прошлом году было выдано всего 25 разрешений на общую сумму около 2,2 млн евро.

AFP отмечает, что запрет был введен также с учетом приказа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать огонь на поражение по участникам беспорядков.

Напомним, Украина уже длительное время поднимает вопрос поставки оружия из Германии. На днях немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок заявила, что позиция Берлина по нему отличается от американской.

Также сообщалось, что Украина обсудит с новым правительством Германии блокирование поставок оружия.

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