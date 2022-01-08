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Німеччина заборонила постачання озброєнь до Казахстану, - AFP

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Берлін, Субота 08 січня 2022 12:52
Німеччина заборонила постачання озброєнь до Казахстану, - AFP Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

На тлі придушення протестів в Казахстані німецька сторона заборонила поставки озброєнь до цієї країну. Рішення прийнято з урахуванням політичної ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

За даними агентства, уряд Німеччини в суботу заборонив експорт озброєнь до Казахстану. Також наголошується, що поставки в цю країну займають малу частину в німецькому експорті - минулого року було видано лише 25 дозволів на загальну суму близько 2,2 млн євро.

AFP зазначає, що заборона була введена також з урахуванням наказу президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва відкривати вогонь на ураження по учасниках заворушень.

Нагадаємо, Україна вже тривалий час піднімає питання постачання зброї з Німеччини. Днями німецький міністр закордонних справ Анналена Бербок заявила, що позиція Берліна щодо нього відрізняється від американської.

Також повідомлялося, що Україна обговорить з новим урядом Німеччини блокування поставок зброї.

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