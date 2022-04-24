Германия может закупить у США вертолеты CH-47F Chinook на 5 млрд евро

По информации газеты, Минобороны Германии хочет закупить 60 таких вертолетов. Они могут быть поставлены не ранее 2025-26 года.

Средства на покупку этих вертолетов возьмут из 100-миллиардного пакета для Бундесвера, который объявил канцлер Олаф Шольц после вторжения РФ в Украину.

Так, по замыслу, новые CH-47F Chinook заменят вертолеты CH-53G американского производителя Sikorsky, которым около 50 лет, и транспорт нуждается в ремонте.

Отмечается, что за эти 3 миллиарда евро можно было приобрести для Люфтваффе 40 моделей новеньких Sikorsky CH-53K. Так что разница в количестве сыграла роль в выборе. К тому же многие союзники Германии также летают на вертолетах Chinook.

"В принципе, это решение следует приветствовать. "Чинук" также можно использовать в случае стихийных бедствий, таких как наводнение", - сказал главный докладчик по оборонному бюджету Андреас Шварц.

Впрочем, как уточняет Reuters, решение о закупке CH-47F Chinook окончательно еще не принято.

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт проинформирует парламент о принятом решении на следующей неделе.