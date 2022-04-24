Німеччина може закупити у США вертольоти CH-47F Chinook на 5 млрд євро

За інформацією газети, Міноборони Німеччини хоче закупити 60 таких вертольотів. Вони можуть бути поставлені не раніше 2025-26 року.

Кошти на покупку цих вертольотів візьмуть зі 100-мільярдного пакета для бундесверу, який оголосив канцлер Олаф Шольц після вторгнення РФ в Україну.

Так, за задумом, нові CH-47F Chinook замінять вертольоти CH-53g американського виробника Sikorsky, яким близько 50 років, і транспорт потребує ремонту.

Зазначається, що за ці 3 мільярди євро можна було придбати для Люфтваффе 40 моделей новеньких Sikorsky CH-53K. Так що різниця в кількості зіграла роль у виборі. До того ж багато союзників Німеччини також літають на вертольотах Chinook.

"В принципі, це рішення слід вітати. "Чінук" також можна використовувати у випадку стихійних лих, таких як повінь", - сказав головний доповідач з оборонного бюджету Андреас Шварц.

Втім, як уточнює Reuters, рішення про закупівлю CH-47F Chinook остаточно ще не ухвалено.

Міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт проінформує парламент про прийняте рішення наступного тижня.