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Германия закупит еще 200 миллионов доз вакцины против коронавируса

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Берлин, Четверг 01 июля 2021 07:57
Германия закупит еще 200 миллионов доз вакцины против коронавируса Фото: Германия купит еще 200 миллионов доз вакцины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министерство здравоохранения Германии намерено закупить в 2022 году 200 млн доз вакцин от коронавируса на сумму 3,9 млрд евро. Ведомство отмечается, что таким образом на каждого гражданина будет приходиться более двух доз.

Об этом сообщает Reuters.

Таким образом власти Германии хотят подготовиться к появлению новых мутаций и возможным сбоям в поставках.

В настоящий момент полную вакцинацию прошли свыше 35% жителей Германии. Хотя бы один раз был вакцинированы 44,6 млн немцев (53,6% населения).

В Германии используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca , а также Johnson & Johnson.

Напомним, что США дополнительно также закупят 200 млн доз вакцины Moderna.

Ранее сообщалось, что в Германии штамм "Дельта" станет господствующим в течение лета. В связи с этим власти стремятся ускорить программу по вакцинации.

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