Германия закупит еще 200 миллионов доз вакцины против коронавируса

Министерство здравоохранения Германии намерено закупить в 2022 году 200 млн доз вакцин от коронавируса на сумму 3,9 млрд евро. Ведомство отмечается, что таким образом на каждого гражданина будет приходиться более двух доз.

Об этом сообщает Reuters .

Таким образом власти Германии хотят подготовиться к появлению новых мутаций и возможным сбоям в поставках.

В настоящий момент полную вакцинацию прошли свыше 35% жителей Германии. Хотя бы один раз был вакцинированы 44,6 млн немцев (53,6% населения).

В Германии используются препараты, разработанные консорциумом BioNTech и Pfizer, компаниями Moderna, AstraZeneca , а также Johnson & Johnson.