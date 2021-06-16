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США дополнительно закупят 200 млн доз вакцины Moderna

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Вашингтон, Среда 16 июня 2021 22:04
США дополнительно закупят 200 млн доз вакцины Moderna Фото: США дополнительно закупит 200 млн доз вакцины Moderna (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Правительство Соединенных Штатов закупит еще 200 миллионов доз вакцины от COVID-19 компании Moderna. Включая опцион на покупку экспериментальных вакцин, которые могут находиться в стадии разработки.

Об этом сообщает Reuters.

Дополнительные дозы вакцины Moderna, в результате чего общий объем заказов в США достигнет 500 миллионов, могут быть использованы для первичной прививки, в том числе детям, или в качестве возможной ревакцинации, заявила компания.

В настоящее время компания Moderna проводит клинические испытания третьей ревакцинации своей разрешенной вакцины, а также экспериментальной вакцины для защиты от различных штаммов коронавируса.

В августе прошлого года правительство США заключило с компанией Moderna сделку на сумму 1,53 миллиарда долларов на поставку 100 миллионов доз вакцины с возможностью приобретения еще 400 миллионов.

Компания подала заявку на полное одобрение в США используемой в настоящее время вакцины COVID-19, а также попросила регулирующие органы разрешить ее экстренное применение для подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Компания Moderna, которая по состоянию на понедельник поставила правительству США 217 миллионов доз своей вакцины, заявила, что дополнительная закупка должна обеспечить непрерывность поставок в течение первого квартала следующего года.

Компания заявила, что ей предстоит поставить 110 миллионов доз в четвертом квартале и 90 миллионов в первом квартале 2022 года.

Напомним, США и ЕС договорились создать рабочую группу по вакцинам от коронавируса, а также ускорить в мире кампанию по вакцинации.

Кроме того, в США ввели почти 310 млн доз вакцин от коронавируса. В стране полностью вакцинирована почти половина населения.

Добавим, что в США разрешат путешественникам не одевать маски в аэропортах и на вокзалах. К такому выводу пришли специалисты СDC.

Отметим, что США передадут 500 млн доз вакцины Pfizer другим странам. Об этом заявил президент США Джо Байден.

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Соединенные Штаты Америки вакцинация Вакцина от коронавируса
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