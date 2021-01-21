ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Германия может закрыть границы с соседними государствами

Автор: Андрей Козловский

Глава ведомства федерального канцлера Германии Хельге Браун не исключил закрытия немецких границ с соседними странами. Такое решение могут принять, если те в ближайшее время не будут действовать эффективнее в борьбе с распространением коронавируса.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам Браун, в настоящее время необходимо взять под контроль распространение инфекции, чтобы защититься от новых, более заразных вариантов коронавируса. Опасность заключается в том, что если в стране растет число заражений, то новые мутации постепенно становятся преобладающими, и распространение COVID-19 не удастся взять под контроль.

Это заявление Браун сделал накануне саммита ЕС, который состоится сегодня и будет посвящен единой стратегии ЕС в борьбе с пандемией.

Напомним, в Германии в 35 человек обнаружили новый штамм коронавируса. Пока что проверяется, насколько он заразен и насколько смертоносный новый вариант коронавируса.

Кроме того, в Германии продлили жесткий локдаун до 14 февраля. В стране сохраняются все действующие ограничения.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Германия