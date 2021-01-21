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Німеччина може закрити кордони з сусідніми державами

Автор: Андрій Козловський

Голова відомства федерального канцлера Німеччини Хельге Браун не виключив закриття німецьких кордонів із сусідніми країнами. Таке рішення можуть ухвалити, якщо ті найближчим часом не будуть діяти ефективніше у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу.

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Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами Браун, в наразі необхідно взяти під контроль поширення інфекції, щоб захиститися від нових, більш заразних варіантів коронавірусу. Небезпека полягає в тому, що якщо в країні зростає кількість заражень, то нові мутації поступово стають переважаючими, і поширення COVID-19 не вдасться взяти під контроль.

Цю заяву Браун зробив напередодні саміту ЄС, який відбудеться сьогодні і буде присвячений єдиній стратегії ЄС в боротьбі з пандемією.

Нагадаємо, в Німеччині у 35 людей виявили новий штам коронавірусу. Поки що перевіряється, наскільки він заразний і наскільки смертоносний новий варіант коронавірусу.

Крім того, у Німеччині продовжили жорсткий локдаун до 14 лютого. У країні зберігаються всі діючі обмеження.

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