Германия может выступить за запрет туристам из Великобритании прибывать в ЕС

Инициатива Меркель вызвана распространением "Дельта"-варианта коронавируса в Великобритании. Против нее будут выступать Греция, Испания, Кипр, Мальта и Португалия.

Источник газеты в правительстве Великобритании отметил, что многие страны ЕС полагают, что это должно быть их решение, а не то, которое принимается в Берлине.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, по сведениям The Times, примет Меркель в своей резиденции в следующую пятницу и попытается разубедить ее.

Заседание состоится 28 июня.

Коронавирус в Великобритании обнаружен у 4,7 млн человек, двумя дозами вакцины привито 32,4 млн жителей, свидетельствуют данные британского правительства. На выходных глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок подал в отставку после того, как в нарушение правил социального дистанцирования поцеловал и обнял свою помощницу в рабочем кабинете.