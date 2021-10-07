Германия выступила за ужесточение регулирования деятельности Facebook

"Недавние разоблачения, связанные с Facebook, показывают, насколько остро нам нужно сильное и эффективное регулирование социальных сетей в Европе. В объединенной Европе нас всех касается, когда социальные сети с их алгоритмами усиливают ненависть и агитацию, а также способствуют нежелательному политическому и социальному развитию", - пояснила министр.

Между тем она отметила, что сейчас призывы к осознанию ответственности и саморегулирования внутри Facebook не приносят никакой пользы.

"Это неприемлемо, учитывая рыночную мощь и социальную значимость крупных технологических корпораций. Поэтому важно взять под контроль деятельность Facebook и усилить его", - резюмировала Ламбрехт.