UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Германия выступила за ужесточение регулирования деятельности Facebook

Автор: Мария Кучерявец

Министр юстиции Германии Кристине Ламбрехт выступила за ужесточение правил регулирования деятельности компании Facebook. По ее мнению, соцсеть негативно влияет на социальное и политическое развитие общества.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Недавние разоблачения, связанные с Facebook, показывают, насколько остро нам нужно сильное и эффективное регулирование социальных сетей в Европе. В объединенной Европе нас всех касается, когда социальные сети с их алгоритмами усиливают ненависть и агитацию, а также способствуют нежелательному политическому и социальному развитию", - пояснила министр.

Между тем она отметила, что сейчас призывы к осознанию ответственности и саморегулирования внутри Facebook не приносят никакой пользы.

"Это неприемлемо, учитывая рыночную мощь и социальную значимость крупных технологических корпораций. Поэтому важно взять под контроль деятельность Facebook и усилить его", - резюмировала Ламбрехт.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияFacebook