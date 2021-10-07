RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Німеччина виступила за посилення регулювання діяльності Facebook

Автор: Марія Кучерявець

Міністр юстиції Німеччини Крістіне Ламбрехт виступила за посилення правил регулювання діяльності компанії Facebook. На її думку, соцмережа негативно впливає на соціальний та політичний розвиток суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Нещодавні викриття, пов'язані з Facebook, показують, наскільки гостро нам потрібна сильна і ефективне регулювання соціальних мереж в Європі. В об'єднаній Європі нас всіх стосується, коли соціальні мережі з їх алгоритмами підсилюють ненависть і агітацію, а також сприяють небажаного політичного і соціального розвитку", - пояснила міністр.

Між тим вона зазначила, що наразі заклики до усвідомлення відповідальності і саморегулювання всередині Facebook не приносять жодної користі.

"Це неприйнятно, з огляду на ринкову міць і соціальну значущість великих технологічних корпорацій. Тому важливо взяти під контроль діяльність Facebook і посилити його", - резюмувала Ламбрехт.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГерманияFacebook