Німеччина виступила за посилення регулювання діяльності Facebook

"Нещодавні викриття, пов'язані з Facebook, показують, наскільки гостро нам потрібна сильна і ефективне регулювання соціальних мереж в Європі. В об'єднаній Європі нас всіх стосується, коли соціальні мережі з їх алгоритмами підсилюють ненависть і агітацію, а також сприяють небажаного політичного і соціального розвитку", - пояснила міністр.

Між тим вона зазначила, що наразі заклики до усвідомлення відповідальності і саморегулювання всередині Facebook не приносять жодної користі.

"Це неприйнятно, з огляду на ринкову міць і соціальну значущість великих технологічних корпорацій. Тому важливо взяти під контроль діяльність Facebook і посилити його", - резюмувала Ламбрехт.