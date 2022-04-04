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Германия может выслать еще до 100 российских дипломатов, - Bild

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Берлин, Понедельник 04 апреля 2022 09:36
Германия может выслать еще до 100 российских дипломатов, - Bild Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Rainer Keuenhof-Pool/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Германия рассматривает возможность высылки еще до 100 российских дипломатов. Их заподозрили в шпионаже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

Сообщается, что канцелярия Олафа Шольца намерена выслать российских дипломатов, которые могут быть причастны к шпионажу. На данный момент у Шольца согласовывают список.

По данным Bild, речь может идти о "большом количестве" российских дипломатов. В частности, предполагается выслать до 100 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что Бельгия, Нидерланды, Ирландия и Чехия объявили об отзыве аккредитации 43 российских дипломатов.

В общей сложности из стран Европейского союза за март выслали более 100 сотрудников посольств России.

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