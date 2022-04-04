Німеччина може вислати ще до 100 російських дипломатів, - Bild

Німеччина розглядає можливість висилки ще 100 російських дипломатів. Їх запідозрили у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild .

Повідомляється, що канцелярія Олафа Шольца має намір вислати російських дипломатів, які можуть бути причетні до шпигунства. На даний момент у Шольца узгоджують список.

За даними Bild, може йтися про "велику кількість" російських дипломатів. Зокрема, передбачається надіслати до 100 осіб.