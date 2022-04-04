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Німеччина може вислати ще до 100 російських дипломатів, - Bild

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Берлін, Понеділок 04 квітня 2022 09:36
Німеччина може вислати ще до 100 російських дипломатів, - Bild Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Rainer Keuenhof-Pool/Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Німеччина розглядає можливість висилки ще 100 російських дипломатів. Їх запідозрили у шпигунстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Повідомляється, що канцелярія Олафа Шольца має намір вислати російських дипломатів, які можуть бути причетні до шпигунства. На даний момент у Шольца узгоджують список.

За даними Bild, може йтися про "велику кількість" російських дипломатів. Зокрема, передбачається надіслати до 100 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Бельгія, Нідерланди, Ірландія та Чехія оголосили про відкладення акредитації 43 російських дипломатів.

Загалом із країн Європейського союзу за березень вислали понад 100 співробітників посольств Росії.

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