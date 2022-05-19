Германия выделит около миллиарда евро для поддержки бюджета Украины

Германия поддержит Украину краткосрочной бюджетной поддержкой в ​​размере около одного миллиарда евро. Средства планируется направить на поддержку работоспособности государственной системы.

Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как отметил Линднер на встрече министров финансов стран G7, речь идет о грантах, которые должны выплачиваться из бюджета на 2022 год, без возникновения дополнительных долгов. Летни будут направлены на обеспечение дееспособности разрушенного войной украинского государства.

По словам главы немецкого Минфина, другие страны G7 тоже готовы принять участие в оказании Украине финансовой помощи. Например, США хотят направить на эти цели 7,5 млрд долларов.