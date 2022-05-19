UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Германия выделит около миллиарда евро для поддержки бюджета Украины

Фото: министр финансов Германии Кристиан Линднер (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Германия поддержит Украину краткосрочной бюджетной поддержкой в ​​размере около одного миллиарда евро. Средства планируется направить на поддержку работоспособности государственной системы.

Об этом заявил министр финансов Кристиан Линднер Германии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Как отметил Линднер на встрече министров финансов стран G7, речь идет о грантах, которые должны выплачиваться из бюджета на 2022 год, без возникновения дополнительных долгов. Летни будут направлены на обеспечение дееспособности разрушенного войной украинского государства.

По словам главы немецкого Минфина, другие страны G7 тоже готовы принять участие в оказании Украине финансовой помощи. Например, США хотят направить на эти цели 7,5 млрд долларов.

Напомним, страны G7 намерены одобрить пакет финансовой помощи Украине на 15 млрд долларов, что позволит стране перекрыть трехмесячные потребности.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что война остановила почти половину экономики страны и для нормального функционирования государству требуется около 5 млрд евро в месяц.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГерманияG7Военная помощьВойна в Украине