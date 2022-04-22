Германия выделит 37 млн евро на восстановление Украины, - СМИ

Германия предоставит Украине еще 37 млн евро (40,1 млн долларов) на восстановление после войны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным газеты Augsburger Allgemeine, которая ссылается на источники в министерстве развития, около 22,5 млн евро пойдут на реконструкцию энергосистемы Украины, а еще 14,4 млн евро будут выделены на ремонт квартир, атакованных российскими войсками, и на приобретение медицинского оборудования.
"Министерство перераспределило средства на это через программу экстренной помощи", - заявила министр развития Свенья Шульце.
Напомним, Организация объединенных наций (ООН) выделила Украине 50 млн долларов на помощь пострадавшим украинцам от войны.
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