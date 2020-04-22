Германия выделит более 25 млн евро на жилье для переселенцев в Украине

Иллюстративное фото (УНИАН)

Германия направит на эти проекты в десятки раз больше средств, чем заложено в бюджете

Германия выделит Украине 25,5 млн евро на строительство жилья для внутренних переселенцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что сегодня Кабмин одобрил соглашение с Германией о сотрудничестве в рамках реализации проекта по строительству жилья для переселенцев. В соответствии с соглашением, на эти цели направят 25,5 млн евро.

Вице-премьер-министр Алексей Резников, в свою очередь, подчеркнул, что украинское правительство после изменений в бюджет сохранил 20 млн гривен на жилье для переселенцев.

"Поддержка наших иностранных партнеров, особенно в вопросах, связанных с вооруженной агрессией России, очень важна для нас, мы высоко это ценим", - подчеркнул он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области участки под жилье для переселенцев из Крыма определят в ближайшее время. В проекте по строительству такого городка примет участие Турция. В частности, стороны договорились построить 500 квартир для крымских переселенцев.

"Таким образом, мы спасем наших родственников от бедности", - отметил турецкий президент Реджеп Эрдоган в ходе февральского визита в Украину.