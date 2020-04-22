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Німеччина виділить понад 25 млн євро на житло для переселенців в Україні

Новини » Політика     22.04.2020 - 14:56
Німеччина виділить понад 25 млн євро на житло для переселенців в Україні
Ілюстративне фото (УНІАН)

Німеччина направить на ці проекти в десятки разів більше коштів, ніж закладено в бюджеті

Німеччина виділить Україні 25,5 млн євро на будівництво житла для внутрішніх переселенців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що сьогодні Кабмін схвалив угоду з Німеччиною про співпрацю в рамках реалізації проекту по будівництву житла для переселенців. Згідно з угодою, на ці цілі спрямують 25,5 млн євро.

Віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков, у свою чергу, підкреслив, що український уряд після змін до бюджету зберіг 20 млн гривень на житло для переселенців.

"Підтримка наших іноземних партнерів, особливо в питаннях, пов'язаних зі збройною агресією Росії, дуже важлива для нас, ми це високо цінуємо", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Херсонській області ділянки під житло для переселенців з Криму визначать найближчим часом. У проекті з будівництва такого містечка візьме участь Туреччина. Зокрема, сторони домовилися побудувати 500 квартир для кримських переселенців.

"Таким чином, ми врятуємо наших родичів від бідності", - зазначив турецький президент Реджеп Ердоган у ході лютневого візиту до України.

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