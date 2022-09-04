Германия выделит 200 млн долларов на помощь украинским переселенцам

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я поговорю с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в заботе о перемещенных лицах. Деньги предназначены для того, чтобы помочь перемещенным лицам в Украине продолжать обеспечивать себя всем необходимым", - заявил Шульце.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен вдвое увеличить компенсацию тем людям, которые разместили внутренних переселенцев.

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