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Германия выделит 200 млн долларов на помощь украинским переселенцам

Фото: Германия выделит 200 млн долларов на помощь украинским переселенцам (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Германия предоставит Украине дополнительные 199 млн долларов для финансирования программ помощи внутренне перемещенным лицам в результате вторжения России, заявил министр развития Свенья Шульце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник посетит Берлин, где встретится с канцлером Германии Олафом Шольцем.

"Я поговорю с премьер-министром Шмыгалем о том, как мы можем продолжать поддерживать украинское правительство в заботе о перемещенных лицах. Деньги предназначены для того, чтобы помочь перемещенным лицам в Украине продолжать обеспечивать себя всем необходимым", - заявил Шульце.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров намерен вдвое увеличить компенсацию тем людям, которые разместили внутренних переселенцев.

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