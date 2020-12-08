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Германия выделит €1 млн на поддержку реформ в Украине

Германия, Вторник 08 декабря 2020 02:33
Германия выделит €1 млн на поддержку реформ в Украине
Фото: флаг Германии (pexels)
Автор: Даша Харченко

7 декабря постоянный представитель ФРГ при Совете Европы посол Рольф Мафаель и заместитель генсека Совета Европы Ґабриэлла Баттани-Драґони подписали договор о выделении средств Украине в рамках Плана действий Совета Европы. Так, Германия выделяет 1 млн евро.

Об этом сообщает Посольство ФРГ в Киеве.

В 2019 году Берлин уже предоставлял 1 млн евро на поддержку Плана.

"На посту председателя Комитета министров Совета Европы Германия поддерживает усилия Украины на пути реформ. Чтобы продемонстрировать нашу поддержку, мы, как в прошлом году, сделали важный финансовый вклад в План действий Совета Европы для Украины", - заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Напомним, в сентябре Австрия предоставила Украине один миллион евро. Эти деньги были выделены в виде гуманитарной помощи.

Перед этим в Кабинете министров рассказали, когда Украина получит макрофинансовую помощь от Европейского союза.

Также Евросоюз согласовал выделение Украине 190 миллионов евро для борьбы с коронавирусом. Эти деньги будут выделены дополнительно к уже согласованным 1,2 миллиарда евро экономической помощи.

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