Германия выделила Украине кредит на 150 млн евро: на что пойдут деньги
Министр финансов Сергей Марченко и директор Кредитного учреждения для восстановления (KfW) по региону Восточная Европа, Кавказ и Центральная Азия Олаф Цимелька подписали соглашение о предоставлении кредита в размере 150 млн евро. Средства пойдут на социальные расходы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Кредит предоставляется как софинансирование Дополнительного финансирования займа на политику развития в условиях чрезвычайной экономической ситуации Международного банка реконструкции и развития.
"Привлеченные средства позволят обеспечить стабильное финансирование первоочередных направлений и будут направлены на социальные расходы и расходы в сфере образования и здравоохранения", - отметил во время подписания Сергей Марченко.
В соответствии с условиями соглашения кредит предоставляется сроком на 15 лет (с учетом льготного периода отсрочки погашения основной суммы кредита - 5 лет).
Напомним, в рамках государственных программ по поддержке малого и среднего предпринимательства 25 апреля 2022 года в государственный бюджет было привлечен кредит KfW в объеме 150 млн евро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.