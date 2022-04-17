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Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков

Новина українською →
Германия, Воскресенье 17 апреля 2022 10:13
Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков Фото: Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Германия разрешила украинским перевозчикам осуществлять двусторонние и транзитные перевозки на безразрешительной основе. Такой режим будет действовать до 30 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

Таким образом, Германия присоединилась к 12 государствам, которые уже ввели для Украины безразрешительный режим для транзитных и двусторонних перевозок.

Ранее Германия позволяла бездозвільні перевозки для украинских компаний только в режиме транзита.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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