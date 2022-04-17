Германия ввела безразрешительный режим для украинских перевозчиков

Германия разрешила украинским перевозчикам осуществлять двусторонние и транзитные перевозки на безразрешительной основе. Такой режим будет действовать до 30 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры .

Таким образом, Германия присоединилась к 12 государствам, которые уже ввели для Украины безразрешительный режим для транзитных и двусторонних перевозок.

Ранее Германия позволяла бездозвільні перевозки для украинских компаний только в режиме транзита.