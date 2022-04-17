Німеччина ввела бездозвільний режим для українських перевізників
Фото: Німеччина ввела бездозвільний режим для українських перевізників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Німеччина дозволила українським перевізникам здійснювати двосторонні та транзитні перевезення на бездозвільній основі. Такий режим буде діяти до 30 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.
Таким чином, Німеччина приєдналася до 12 держав, які запровадили для України бездозвільний режим для транзитних та двосторонніх перевезень.
Раніше Німеччина дозволяла бездозвільні перевезення для українських компаній лише в режимі транзиту.
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