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Німеччина ввела бездозвільний режим для українських перевізників

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Німеччина, Неділя 17 квітня 2022 10:13
Німеччина ввела бездозвільний режим для українських перевізників Фото: Німеччина ввела бездозвільний режим для українських перевізників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина дозволила українським перевізникам здійснювати двосторонні та транзитні перевезення на бездозвільній основі. Такий режим буде діяти до 30 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

Таким чином, Німеччина приєдналася до 12 держав, які запровадили для України бездозвільний режим для транзитних та двосторонніх перевезень.

Раніше Німеччина дозволяла бездозвільні перевезення для українських компаній лише в режимі транзиту.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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