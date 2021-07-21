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Германия введет санкции против России в случае агрессии против Украины, - соглашение США и Берлина

Автор: Лера Полищук

Правительство Германии будет оказывать давление на ЕС для введения дополнительных санкций в случае, если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершить новые агрессивные действия против Украины. В частности, санкции введут для ограничения российского экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соглашение США и Германии по "Северному потоку-2".

"Если Россия попытается использовать энергию в качестве оружия или совершить новые агрессивные действия против Украины, Германия будет действовать на национальном уровне и оказывать давление на Европейский союз для принятия эффективных мер, включая санкции, для ограничения российских возможностей экспорта в Европу в энергетическом секторе, включая газ, или для принятия эффективных мер в других экономически значимых областях", - говорится в соглашении.

В документе отмечается, что обязательство направлено на то, чтобы Россия не использовала ни один трубопровод, включая "Северный поток - 2", для достижения агрессивных политических целей, используя энергию в качестве оружия.

Напомним, в рамках соглашения Германия взяла на себя обязательство способствовать продлению транзитного договора между Украиной и Россией, который истекает в 2024 году.

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Соединенные Штаты АмерикиУкраинаГерманияСеверный поток-2Санкции против России