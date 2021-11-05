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Германия второй день подряд бьет рекорды COVID-заболеваемости

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Германия, Пятница 05 ноября 2021 10:05
Германия второй день подряд бьет рекорды COVID-заболеваемости Фото: Германия второй день подряд бьет рекорды COVID-заболеваемости (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Германии за минувшие сутки обнаружили рекордные более 37 тысяч новых случаев коронавируса. Таким образом в стране второй день фиксируются рекордные показатели суточных заражений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института имени Роберта Коха (RKI).

По информации Института, вчера коронавирусом заболели еще 37 120 человек, что является максимальным показателем от начала пандемии в стране.

Таким образом, общее количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Германии возросло до 4 709 488.

Отмечено, что еще на прошлой неделе в стране фиксировали 24 668 случаев.

Указано, что показатель COVID-заражений в Германии вырос за последние семь дней в среднем до 169,9 на 100 тысяч жителей, а предварительно составил 154,5 и 139,2 .

Вместе с тем абсолютный максимум в стране был зафиксирован 22 декабря 2020 года, составив 197,6.

Напомним, что предыдущий рекордный показатель заражений коронавирусом был зафиксирован в Германии 4 ноября, тогда количество инфицированных за сутки составило 33 949 человек.

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