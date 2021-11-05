Німеччина другий день поспіль б’є рекорди COVID-захворюваності

У Німеччині за минулу добу виявили рекордні понад 37 тисяч нових випадків коронавірусу. Таким чином у країні другий день фіксуються рекордні показники добових заражень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту імені Роберта Коха (RKI) .

За інформацією Інституту, вчора коронавірусом захворіли ще 37 120 осіб, що є максимальним показником від початку пандемії в країні.

Таким чином, загальна кількість зареєстрованих випадків зараження COVID-19 у Німеччині зросла до 4 709 488.

Зазначено, що ще минулого тижня у країні фіксували 24 668 випадків.

Вказано, що показник COVID-заражень у Німеччині зріс за останні сім днів у середньому до 169,9 на 100 тисяч жителів, а попередньо становив 154,5 і 139,2 .

Разом з тим абсолютний максимум у країні був зафіксований 22 грудня 2020 року, склавши 197,6.