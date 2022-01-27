Германия о вступлении Украины в НАТО: вопрос не стоит на повестке и Россия это знает

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вопрос о скором вступлении Украины в НАТО не стоит на повестке дня. Она подчеркнула, что Россия в курсе этого.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Бербок газете WAZ.
"На данный момент расширения НАТО на восток вообще нет. Вот почему у меня был долгий разговор с министром иностранных дел России (Сергеем Лавровым - ред.) в Москве", - сказала Бербок.
По ее словам, она заявила своему российскому коллеге о праве каждой страны самостоятельно выбирать союзников и политические блоки для защиты. Кроме того, дипломат дала понять Лаврову, что существующие европейские договоры могут быть пересмотрены.
"Все знают, что сейчас это (расширение НАТО на восток - ред.) не на повестке дня, в том числе и Россия", - сказала Бербок, отвечая на вопрос о том, как она относится к желанию Украины вступить в Альянс.
Глава МИД добавила, что сейчас речь должна идти об урегулировании конфликта на Донбассе, а не вступлении в НАТО. "Поэтому самая важная задача сейчас - снова поговорить о выполнении минских соглашений, чтобы люди могли жить свободно и безопасно", - уточнила она.
Напомним, 26 января, НАТО передало России свой ответ на "гарантии безопасности" от Москвы. По словам генсека Альянса Йенса Столтенберга, блок не планирует отказываться от политики "открытых дверей".
Отметим, США также предоставили России письменный ответ на так называемые "гарантии безопасности".