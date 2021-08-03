ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Германия впервые за 19 лет отправила фрегат в Южно-Китайское море

Новина українською →
Берлин, Вторник 03 августа 2021 03:21
Германия впервые за 19 лет отправила фрегат в Южно-Китайское море Фото: Германия отправляет фрегат "Бавария" в Южно-Китайское море (wallpapersafari.соm)
Автор: Артур Родивилов

Германия впервые с 2002 года отправила военный корабль в Южно-Китайское море - на фоне территориальных амбиций Китая, претендующего на участки моря и создавшего военные посты на искусственных островах в водах, где есть газовые месторождения и богатый рыбный промысел.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фрегат "Бавария" отправляется в семимесячный рейс и пересечет Южно-Китайское море в середине декабря. Поэтому он станет первым немецким военным кораблем, прошедшим через регион за почти два десятилетия.

Немецкое судно будет держаться общих торговых путей.

Отмечается, что таким образом Германия присоединилась к другим странам в расширении своего военного присутствия в регионе - речь идет о Великобритании, Франции, Японии, Австралии и Новой Зеландии, что также расширяют свою деятельность в Тихоокеанском регионе, чтобы противостоять влиянию Китая.

Reuters пишет, что Германия балансирует между своей безопасностью и экономическими интересами, поскольку Китай стал важнейшим торговым партнером Берлина. Немецкий экспорт помог смягчить влияние пандемии COVID-19 на немецкую экономику.

Как сообщается, Берлин четко дал понять: миссия служит для того, чтобы подчеркнуть, что Германия не признает территориальные претензии Китая.

Как писало РБК-Украина, успешнее других справившись с пандемией коронавируса, Китай планомерно наращивает свое экономическое, политическое и военное влияние в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Китай
NEWS
Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Рубан рассказал, как можно избежать "красной зоны"
Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Рубан рассказал, как можно избежать "красной зоны"
DAILY
Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Новая волна. Грозит ли Украине всплеск эпидемии коронавируса из-за штамма "Дельта"