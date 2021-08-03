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Німеччина вперше за 19 років відправила фрегат в Південно-Китайське море

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Берлін, Вівторок 03 серпня 2021 03:21
Німеччина вперше за 19 років відправила фрегат в Південно-Китайське море Фото: Німеччина відправляє фрегат" Баварія " в Південно-Китайське море (wallpapersafari.сом)
Автор: Артур Родивилов

Німеччина вперше з 2002 року відправила військовий корабель в Південно-Китайське море - на тлі територіальних амбіцій Китаю, що претендує на ділянки моря і створив військові пости на штучних островах у водах, де є газові родовища і багатий рибний промисел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Фрегат "Баварія" відправляється в семимісячний рейс і перетне Південно-Китайське море в середині грудня. Тому він стане першим німецьким військовим кораблем, що пройшов через Регіон за майже два десятиліття.

Німецьке судно буде триматися спільних торгових шляхів.

Зазначається, що таким чином Німеччина приєдналася до інших країн у розширенні своєї військової присутності в регіоні - йдеться про Великобританію, Францію, Японію, Австралію та Нову Зеландію, що також розширюють свою діяльність у Тихоокеанському регіоні, щоб протистояти впливу Китаю.

Reuters пише, що Німеччина балансує між своєю безпекою та економічними інтересами, оскільки Китай став найважливішим торговим партнером Берліна. Німецький експорт допоміг пом'якшити вплив пандемії COVID - 19 на німецьку економіку.

Як повідомляється, Берлін чітко дав зрозуміти: місія служить для того, щоб підкреслити, що Німеччина не визнає територіальні претензії Китаю.

Як писало РБК-Україна, успішніше за інших впоравшись з пандемією коронавірусу, Китай планомірно нарощує свій економічний, політичний і військовий вплив у світі.

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