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Німеччина очолила Раду ЄС

Новини » Політика     01.07.2020 - 08:38
Німеччина очолила Раду ЄС
Фото: прапори Євросоюзу (csamir.com)

Головування Німеччини буде зосереджено на подоланні пандемії COVID-19

Сьогодні, 1 липня, Німеччина очолила Раду Європейського союзу. До цього головувала Хорватія.

Про це повідомляє прес-служба Євросоюзу.

Таким чином, Німеччина матиме великий вплив на формування порядку денного в Раді ЄС. У відомстві зазначають, що її головування буде зосереджено на подоланні пандемії COVID-19, підтримці європейської економіки у відновленні і зміцнення соціальної згуртованості в Європі.

Зазначимо, кожні 6 місяців головування в Раді змінюється державами-членами ЄС. Держава, яка очолює Раду, тісно співпрацюватиме ще з двома країнами, для встановлення довгострокових цілей і спільного порядку денного. Крім того, кожна з трьох країн готує свою більш детальну шестимісячну програму.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що пандемія коронавіруса показала крихкість проекту Європейського союзу.

Також РБК-Україна писало, що половина жителів ЄС під час пандемії зіткнулися з фінансовими проблемами.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ЕвросоюзГермания
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