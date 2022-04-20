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Германия перевооружит Восточную Европу в обмен на танки для Украины, - Bloomberg

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Берлин, Среда 20 апреля 2022 14:32
Германия перевооружит Восточную Европу в обмен на танки для Украины, - Bloomberg Фото: Немецкий танк "Леопард 1A5" (en.wikipedia.org)
Автор: Антон Федорцив

Немецкое правительство передаст современные танки странам Восточной Европы. Они заменят технику, которую бывшие члены Варшавского договора готовы отправить в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Германия стремится избежать прямой поставки вооружения Украине. Высокопоставленное лицо тамошнего правительства заявило о готовности передать немецкие танки странам, которые отправят в Украину технику советских времен.

По его словам, сейчас продолжаются переговоры о том, какая из стран-членов НАТО в Восточной Европе будет поставлять оружие Украине. В свою очередь Германия предоставит украинским военным тяжелую артиллерию и научит ею пользоваться.

Кроме того, немецкие военные проведут обучение по использованию артиллерийской системы PzH 2000, которую Нидерланды передали Украине. Учеба пройдет на территории Польши или Германии.

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