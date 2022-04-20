Німеччина переозброїть Східну Європу в обмін на танки для України, - Bloomberg

Німецький уряд передасть сучасні танки країнам Східної Європи. Вони замінять техніку, яку колишні члені Варшавського договору готові відправити до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Німеччина прагне уникнути прямого постачання озброєння Україні. Високопосадовець тамтешнього уряду заявив про готовність передати німецькі танки країнам, які відправлять в Україну техніку радянських часів.

За його словами, наразі тривають перемовини щодо того, яка з країн-членів НАТО в Східній Європі постачатиме зброю Україні. Натомість Німеччина надасть українським військовим важку артилерію та навчить нею користуватися.

Окрім того, німецькі військові проведуть навчання з використання артилерійської системи PzH 2000, яку Нідерланди передали Україні. Навчання пройде на території Польщі або Німеччини.