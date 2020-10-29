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Германия является крупнейшим торговым партнером Украины в ЕС, - Разумков

Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что Германия является крупнейшим торговым партнером Украины среди стран Европейского союза. Общий товарооборот составляет почти 9,4 миллиарда долларов.

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Об этом он сказал в ходе своего визита в Германию, передает пресс-служба Рады.

Разумков встретился с зампредседателя парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Габриелой Генрих.

"Развитие экономических отношений с ФРГ должно быть для нас одним из ключевых приоритетов. Межпарламентское сотрудничество должно быть направлено на обеспечение этого развития", - сказал глава парламента.

Он также заявил, что инвестиционный потенциал Украины намного больше, чем те цифры, сейчас фигурируют в экономических отчетах.

Напомним, оборонные ведомства Украины и Германии в 2021 году проведут более 50 совместных мероприятий. Таким образом в украинской армии планируют углубить сотрудничество с НАТО и странами Европейского союза.

Как писало РБК-Украина, министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в урегулировании российско-украинского конфликта на Донбассе есть "положительные сдвиги". По его словам, на это повлияло соглашение о перемирии, достигнутное 27 июля.

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Новости Украины товарооборотГерманияэкономикаДмитрий Разумков