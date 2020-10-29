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Німеччина є найбільшим торговельним партнером України в ЄС, - Разумков

Автор: Юлія Струк

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що Німеччина є найбільшим торговельним партнером України серед країн Європейського союзу. Загальний товарообіг становить майже 9,4 мільярда доларів.

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Про це він сказав у ході свого візиту до Німеччини, передає прес-служба Ради.

Разумков зустрівся із замголови парламентської фракції Соціал-демократичної партії Німеччини Габріелою Гайнріх.

"Розвиток економічних відносин із ФРН має бути для нас одним з ключових пріоритетів. Міжпарламентське співробітництво має бути спрямоване на забезпечення цього розвитку", - сказав глава парламенту.

Він також заявив, що інвестиційний потенціал України набагато більший, ніж ті цифри, що зараз фігурують в економічних звітах.

Нагадаємо, оборонні відомства України та Німеччини в 2021 році проведуть понад 50 спільних заходів. Таким чином в українській армії планують поглибити співпрацю з НАТО і країнами Європейського союзу.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив, що у врегулюванні російсько-українського конфлікту на Донбасі є "позитивні зрушення". За його словами, на це вплинула угода про перемир'я, досягнута 27 липня.

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