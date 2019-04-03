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Германия не видит оснований для отмены санкций против РФ

Новости » Политика    03.04.2019 - 19:53
Германия не видит оснований для отмены санкций против РФ
Фото: Штеффен Зайберт (Bundesregierung/Güngör)

РФ продолжает нарушать международное право

Германия не видит причин для отмены санкций ЕС против России. Об этом заявил официальный представитель канцлера Германии Штеффен Зайберт, сообщает DW.

Зайберт отметил, что РФ продолжает нарушать международное право.

"Санкции в отношении России были введены потому, что на то есть причины. И санкции могут быть отменены, если отпадут эти причины, которые заключаются в противоречащей международному праву аннексии Россией Крыма, в российской военной дестабилизации ситуации на востоке Украины и невыполнении положений минского соглашения", - отметил он.

Как пояснила корреспонденту DW пресс-секретарь немецкого министра экономики Петера Альтмайера, в участии министра экономики в церемонии открытия немецкого предприятия за рубежом нет ничего экстраординарного. Это бывало и раньше, ведь во время зарубежных поездок он часто посещает промышленные предприятия, сказала она.

Как сообщается, министр приймет участие в церемонии открытия завода Mercedes. Но в его пресс-службе отметили, что будет еще и переговоры с президентом Владимиром Путиным и министрами энергетики Александром Новаком и промышленности и торговли Денисом Мантуровым.

Напомним, 15 марта Европейский Союз официально продлил индивидуальные санкции против России, а также внес в список ответственных за захват украинских кораблей в Керченском проливе.

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