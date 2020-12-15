Германия может вернуться к нормальной жизни осенью 2021 года, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель рассчитывает на возвращение к нормальной жизни к осени 2021 года. К концу лета в Германии планируют привить от коронавируса 60% людей.

Об этом Меркель заявила во время онлайн встречи с немецкими студентами, передает Spiegel.

По ее словам, ситуация с коронавирусом стабилизируется ближе к осени, тогда как зима будет сложной.

"Если у нас все получится с вакциной, то у нас будет относительно большая надежда, что к осеннему семестру у нас будет более нормальная ситуация", - заявила Меркель.

Она добавила, что учебный год в 2021 году планируют начать 1 октября.

Напомним, с завтрашнего дня в Германии водят жесткий локдаун. Он продлится до 10 января.

Также РБК-Украина писало, что Меркель предупреждала, что Германия может столкнуться с третьей волной коронавируса. Она призвала граждан проявить осторожность в период рождественских праздников, чтобы предотвратить это.

Кроме этого сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность продления карантина в стране до марта.