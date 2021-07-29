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Германия ужесточит правила въезда с этих выходных, - Reuters

Автор: РБК-Украина

Германия уже на этих выходных ужесточит правила въезда для всех путешественников. В частности, нужно будет доказать наличие иммунитета к COVID-19 после вакцинации или перенесенной болезни, или предъявить отрицательный тест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что эти меры отражают обеспокоенность региональных и федеральных властей насчет возвращения немцев из туристических стран и роста числа пациентов с COVID-19, что может приблизить четвертую волну.

На сегодня Германия требует отрицательный тест или подтверждение иммунитета только от тех, кто прибывает из так называемых "зон риска", к которым относятся, например, Великобритания, Испания и Нидерланды.

Но теперь правила будут применяться ко всем путешественникам в аэропортах и на сухопутной границе.

Напомним, в отношении украинцев Германия тоже требует отрицательный тест или подтверждение вакцинации от COVID.

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