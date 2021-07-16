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Стало известно, когда Германия откроет границы для украинских туристов

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Берлин, Пятница 16 июля 2021 18:48
Стало известно, когда Германия откроет границы для украинских туристов Фото: Германия начнет пускать всех украинцев (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Согласно рекомендациям Евросоюза, Германия откроет границы для украинских туристов уже на этой неделе. Страна пересмотрела свой национальный "зеленый список".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой МВД Германии.

Сообщается, что Германия откроет границы для украинских туристов с 00:00 18 июля. Однако для авиапассажиров в силе остается требование предоставить один из следующих документов:

  • отрицательный результат теста на COVID;
  • документ о полном курсе вакцинации одной из вакцин, утвержденных в ЕС;
  • для лиц, которые выздоровели, - положительный результат ПЦР-теста, сделанный минимум за 28 дней и максимум за 6 месяцев до въезда.

Напомним, накануне Евросоюз официально рекомендовал открыть границы для граждан Украины.

А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что каждая страна сама будет принимать решение о допуске украинцев.

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Германия украинцы въезд
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