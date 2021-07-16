Стало известно, когда Германия откроет границы для украинских туристов
Фото: Германия начнет пускать всех украинцев (GettyImages)
Согласно рекомендациям Евросоюза, Германия откроет границы для украинских туристов уже на этой неделе. Страна пересмотрела свой национальный "зеленый список".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой МВД Германии.
Сообщается, что Германия откроет границы для украинских туристов с 00:00 18 июля. Однако для авиапассажиров в силе остается требование предоставить один из следующих документов:
- отрицательный результат теста на COVID;
- документ о полном курсе вакцинации одной из вакцин, утвержденных в ЕС;
- для лиц, которые выздоровели, - положительный результат ПЦР-теста, сделанный минимум за 28 дней и максимум за 6 месяцев до въезда.
Напомним, накануне Евросоюз официально рекомендовал открыть границы для граждан Украины.
А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что каждая страна сама будет принимать решение о допуске украинцев.