Германия ужесточает карантин, но сокращает время самоизоляции

Новое решение германских властей требует

В то же время немецкое правительство решило ослабить требования по самоизоляции. После получения бустерной дозы немцы вообще не будут идти на самоизоляцию, а для остальных срок пребывания в карантине сократили до 10 дней, если у них за это время исчезнут симптомы. В случае получения отрицательного COVID-теста самоизоляцию можно сократить до 7 дней.