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Германия ужесточает карантин, но сокращает время самоизоляции

Автор: Дмитрий Левицкий

Власти Германии решили с 7 января ужесточить карантин на фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Новые ограничения касаются работы баров и ресторанов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Новое решение германских властей требует

В то же время немецкое правительство решило ослабить требования по самоизоляции. После получения бустерной дозы немцы вообще не будут идти на самоизоляцию, а для остальных срок пребывания в карантине сократили до 10 дней, если у них за это время исчезнут симптомы. В случае получения отрицательного COVID-теста самоизоляцию можно сократить до 7 дней.

Напомним, последнее усиление карантина в Германии состоялось в канун Нового года.

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ГерманияКарантинсамоизоляцияКоронавирусОмикрон