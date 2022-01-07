Германия ужесточает карантин, но сокращает время самоизоляции

Власти Германии решили с 7 января ужесточить карантин на фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса под названием "Омикрон". Новые ограничения касаются работы баров и ресторанов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Новое решение германских властей требует
В то же время немецкое правительство решило ослабить требования по самоизоляции. После получения бустерной дозы немцы вообще не будут идти на самоизоляцию, а для остальных срок пребывания в карантине сократили до 10 дней, если у них за это время исчезнут симптомы. В случае получения отрицательного COVID-теста самоизоляцию можно сократить до 7 дней.
Напомним, последнее усиление карантина в Германии состоялось в канун Нового года.