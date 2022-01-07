Німеччина посилює карантин, але скорочує час самоізоляції

Влада Німеччини вирішила з 7 січня посилити карантин на тлі стрімкого поширення нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Нові обмеження стосуються роботи барів та ресторанів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Нове рішення німецької влади вимагає
Водночас німецький уряд вирішив послабити вимоги щодо самоізоляції. Після отримання бустерної дози німці взагалі не будуть йти на самоізоляцію, а для інших термін перебування в карантині скоротили до 10 днів, якщо у них за цей час зникнуть симптоми. У разі отримання негативного COVID-тесту самоізоляцію можна скоротити до 7 днів.
Нагадаємо, останнє посилення карантину в Німеччині відбулося напередодні Нового року.