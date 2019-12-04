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Германия увеличила квоту для автоперевозок

Новости » Политика     04.12.2019 - 20:40
Германия увеличила квоту для автоперевозок
Фото: заседание украинско-немецкой смешанной комиссии (mtu.gov.ua)

Квота на 2020 год составит 90 тыс. штук

На следующий год квота Германии для украинских перевозчиков составит 90 тысяч разрешений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

Как отмечается, в Бонне состоялось заседание украинско-немецкой смешанной комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

"Показатели торговли, а именно увеличение объема товарооборота между Украиной и Германией, стали хорошей основой и дополнительным агрументом для обсуждения вопроса увеличения квоты разрешений для осуществления международных автомобильных перевозок", - говорится в сообщении.

По результатам переговоров украинские перевозчики получат 4 тыс. разрешений (2 тыс. разрешений на транспортные средства, которые соответствуют нормам ЕВРО-4 и 2 тыс. разрешений на транспортные средства, которые соответствуют нормам ЕВРО-5).

На 2020 год для украинских перевозчиков квота будет составлять 90 тыс. штук, на 9,8 тыс. больше по сравнению с предыдущей квотой на 2019 год.

"Также сторонами было согласовано, что разрешение действует для поездки туда и обратно в двусторонних и/или транзитных сообщениях. Разрешение также позволяет выполнение комбинации двух разных видов перевозок (двустороннего и транзитного), во время выполнения одного кругового рейса в прямом и обратном сообщении", - говорится в сообщении.

Действие разрешения распространяется также на выполнение транспортировки в/из третьих стран, если транспортное средство будет следовать через территорию страны регистрации АТС.

Напомним, Украина и Чехия домовились увеличить квоту на автоперевозки на две тыс. штук. Договоренность была достигнута на заседании украинско-чешской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

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