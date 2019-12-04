Німеччина збільшила квоту для автоперевезень

Фото: засідання українсько-німецької змішаної комісії (mtu.gov.ua)

Квота на 2020 рік становитиме 90 тис. штук

На наступний рік квота Німеччини для українських перевізників становитиме 90 тисяч дозволів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

Як зазначається, у Бонні відбулося засідання українсько-німецької змішаної комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.

"Показники торгівлі, а саме збільшення обсягу товарообігу між Україною та Німеччиною, стали гарним підґрунтям та додатковим агрументом для обговорення питання збільшення квоти дозволів для здійснення міжнародних автомобільних перевезень", - йдеться у повідомленні.

За результатами переговорів українські перевізники отримають 4 тис. дозволів (2 тис. дозволів на транспортні засоби, які відповідають нормам ЄВРО-4 та 2 тис. дозволів на транспортні засоби, які відповідають нормам ЄВРО-5).

На 2020 рік для українських перевізників квота буде становити 90 тис. штук, на 9,8 тис. більше в порівнянні з попередньою квотою на 2019 рік.

"Також сторонами було узгоджено, що дозвіл діє для поїздки туди і назад в двосторонніх та/або транзитних сполученнях. Дозвіл також дозволяє виконання комбінації двох різних видів перевезень (двостороннього і транзитного), під час виконання одного кругорейсу в прямому та зворотньому сполученні", - йдеться у повідомленні.

Дія дозволу розповсюджується також на виконання транспортування в/з третіх країн, якщо транспортний засіб слідуватиме через територію країни реєстрації АТЗ.

Нагадаємо, Україна і Чехія домовились збільшити квоту на автоперевезення на дві тис. штук. Домовленість була досягнута на засіданні українсько-чеської комісії з питань міжнародних автомобільних перевезень.